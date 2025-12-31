FUTBOL
Clàudia Gurí, nova nutricionista de l’Andorra
L’FC Andorra va anunciar la incorporació de l’exjugadora de bàsquet i exatleta Clàudia Gurí a l’entitat per convertir-se en responsable de l’àrea de nutrició. En espera de tancar els reforços per a la plantilla, l’entitat va anunciar la incorporació de Gurí per formar part de l’staff tècnic. Graduada en Nutrició Humana i Dietètica, va incorporar-se a principi de setmana a la disciplina de l’entitat coincidint amb el retorn de la plantilla als entrenaments després de l’aturada nadalenca.
Des de l’estiu l’entitat tricolor va comptar amb Daniel Soriano com a nutricionista, que va arribar de la mà d’Ibai Gómez al club amb polèmica, ja que el Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes d’Andorra (CDNA) va emetre un comunicat denunciant intrusisme per part de Soriano. Un cop va marxar el tècnic basc, la plaça va quedar vacant i ara estarà ocupada per Gurí com a responsable d’una àrea cada cop més important a l’esport.