ESQUÍ ALPÍ
Victòries de Cornella i Medina a la Copa Creand FIS
La Copa Creand FIS va donar ahir el tret de sortida a aquesta primera edició amb les victòries de Xavier Cornella i Íria Medina a l’eslàlom, que van obrir aquest nou circuit impulsat per la FAE. Després que la competició no pogués arrencar amb les dues primeres proves previstes a Arcalís, on s’havien de fer dos gegants, l’Estadi Creand Eslàlom de Soldeu va donar el tret de sortida amb el primer dels dos eslàloms FIS organitzat per l’ECAP (Esquí Club Arinsal Pal).
A la cursa masculina, amb prop d’un centenar d’esquiadors, el vencedor va ser Xavier Cornella, que va obrir un podi format íntegrament pels corredors de l’equip nacional juntament amb Bartumeu Gabriel i Àlex Rius. Cornella havia estat el més ràpid a la primera mànega per davant de l’espanyol Marc Ubeira, i en va tenir prou per fer el segon millor temps a la segona baixada per acabar enduent-se el triomf per davant de Gabriel (a 0”28) i Rius (a 0”62). Els espanyols Aingeru Garay i Roger Barceló van tancar el Top 5.
La cursa femenina va tenir una participació més baixa, amb només 22 esquiadores, i Íria Medina es va acabar enduent el frec a frec amb Etna Pou. A la primera de les baixades va ser aquesta darrera qui va situar-se primera fent el millor temps, però a la segona, Medina va poder capgirar la truita per adjudicar-se la victòria amb 1”32 de marge respecte a Pou. Ja molt més lluny, a 11”35, l’espanyola Noa Donés va ser tercera.
L’Estadi Creand Eslàlom acull avui un segon eslàlom corresponent a aquesta Copa Creand FIS, que tancarà aquest primer bloc abans que el circuit s’aturi fins al 23 de gener, quan hi haurà una doble cita amb el descens.