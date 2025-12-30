FUTBOL
L’FC Andorra torna a la feina pensant en el Ceuta
L’FC Andorra va reprendre ahir els entrenaments després de Nadal i va començar a preparar el duel que disputarà diumenge a domicili davant del Ceuta (16.15 hores). Després d’imposar-se al Deportivo de la Corunya a Encamp a l’últim partit del 2025, el vestidor tricolor va gaudir d’una setmana de vacances coincidint amb l’aturada de la competició i ahir va reprendre l’activitat amb una sessió a l’Estadi Comunal.
Owono, a la Copa Àfrica, no es va incorporar al grup
En aquest primer entrenament, l’absència més destacada va ser la de Jesús Owono, que es troba a la Copa Àfrica que es disputa al Marroc i que tancarà la seva participació el dia 31 amb l’últim partit de la lligueta, mentre que Imanol García i Martín Merquelanz encaren la recta final de la seva recuperació i s’incorporaran pròximament al grup.