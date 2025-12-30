FUTBOL
La FAF rebrà 750.000 euros per la Nations
La federació doblarà aquesta xifra si la selecció s’imposa al grup
La Federació Andorrana de Futbol rebrà un mínim de 750.000 euros per la participació en la Nations League de l’any vinent. La UEFA mantindrà les quantitats econòmiques que repartirà entre les 54 federacions participants en la competició (Rússia segueix exclosa per part de la UEFA), i les que disputin la Lliga D (en la qual competeix la selecció masculina) obtindran de base aquests 750.000 euros. Aquest premi es podria veure incrementat en cas que el combinat nacional es proclamés campió del seu grup i, en aquest cas, rebria 750.000 euros més per part de l’organisme europeu.
La Nations League es disputarà durnt la tardor de l'any vinent
El sorteig de la Nations League 2026 es farà el 12 de febrer a Brussel·les i la selecció coneixerà allà els seus rivals. Els tricolors estaran a l’últim bombo i els contrincants sortiran de l’Azerbaidjan, Lituània, Gibraltar o Letònia, Malta o Luxemburg i Liechtenstein. Els partits es disputaran la tardor del 2026, però abans la selecció té previst disputar dos amistosos durant l’aturada del març i dos a la de juny.