ESQUÍ DE FONS
Dos Top 40 el segon dia del Tour de Ski
Irineu Esteve acaba el 39è als 10 quilòmetres clàssics, mentre que Gina del Rio finalitza la 37a
Irineu Esteve i Gina del Rio van entrar al Top 40 a la segona jornada de competició del Tour de Ski, una cursa de 10 quilòmetres individuals en estil clàssic celebrada a Dobbiaco (Itàlia). Després d’una estrena complicada amb l’esprint, el fondista va poder millorar les seves prestacions malgrat no tenir encara bones sensacions i va acabar en el 39è lloc, mentre que l’esquiadora va finalitzar la cursa en la 37a posició.
El tour descansa avui i es reprèn demà amb una cursa de cinc quilòmetres
En el cas d’Esteve, va arrencar amb el dorsal 23 i va anar de menys a més, ja que va marcar el 87è temps al primer dels parcials, a l’equador de la cursa era el 43è i va acabar entrant a la línia de meta amb el 39è millor registre, amb un temps de 23’38”1, a 1’27”1 del vencedor, el noruec Mattis Stenshagen. Després de la cursa, el fondista va afirmar que “de moment està sent una temporada una mica complicada, no acaben de sortir les coses”, i va agregar que “malauradament no ens acabem de trobar bé, crec que podem estar per sobre d’aquests resultats, però seguim treballant, seguim intentant-ho i esperem que arribi algun dia”. Per últim, també va destacar la millora amb el material, amb “uns esquís que eren perfectes”. Amb el resultat d’ahir, a més, Esteve va fer un salt important a la general del Tour de Ski, en què ara ocupa la 50a posició.
En el cas de Del Rio, va arrencar amb el dorsal 59 i va tenir una actuació regular, ja que va marcar el 37è temps al primer parcial i també a la meitat de la cursa, i va acabar en aquesta mateixa posició amb un temps de 27’24”0, a 1’50”3 i a tot just 16 segons del Top 30. Després de la prova, la fondista va assegurar que “la cursa ha estat molt dura, he patit molt. Però les sensacions ja sabia que no serien les millors. Tot i així, no és una cursa dolenta”, i va agregar que “era la primera de 10 quilòmetres en estil clàssic que feia la Copa del Món i tampoc sabia gaire bé on estaria”. Amb el 37è lloc d’ahir, Del Rio és ara la 40a a la classificació general.
El Tour de Ski tindrà avui jornada de descans i es reprendrà demà amb la principal novetat d’aquesta edició, una cursa de cinc quilòmetres en estil lliure en grups reduïts, però amb sortides per tandes. Sobre aquesta carrera, Esteve va destacar que “és una mica massa curta per nosaltres” i Del Rio va afirmar que “penso que ens pot anar bé”.