BÀSQUET
Daryl Macon és l'escollit
El MoraBanc treballa per incorporar l’escorta nord-americà de 30 anys per substituir Best
Daryl Macon Jr. és l’escollit per la direcció esportiva del MoraBanc Andorra per reforçar el joc exterior de l’equip i substituir Aaron Best. Escorta de 30 anys i 1,90 d’alçada nascut als Estats Units, juga actualment a les files del Maroussi de la màxima divisió grega, i també compta amb experiència tant a l’NBA com a l’Eurolliga. Que sigui l’escollit, però, no vol dir que estigui fitxat, ja que el jugador nord-americà té contracte en vigor amb el conjunt grec i fins que no se’n desvinculi no podrà fer el següent pas i signar com a tricolor. De fet, tot i que el president de l’entitat, Gorka Aixàs, va dir dimarts que esperava poder tancar la seva incorporació al llarg de la setmana passada, la tardança per resoldre el contracte amb l’equip de Grècia està endarrerint l’arribada del jugador, que, si tot va bé, arribarà al MoraBanc Andorra per aportar punts a l’equip, ocupant la plaça que queda encara lliure de jugador extracomunitari.
Un cop finalitzada la seva etapa universitària a Arkansas, on va fer 15 punts de mitjana entre les dues temporades que va disputar amb els Razorbacks, va fer el salt a l’NBA amb els Dallas Mavericks tot i no ser escollit al Draft. Allà va jugar tot just vuit duels en un curs que va compaginar amb l’equip de la lliga de desenvolupament vinculat als texans, igual que va fer la temporada següent, en què va disputar quatre duels amb els Miami Heat i també va militar a l’equip vinculat.
Va jugar vuit partits amb dallas i quatre amb miami, i també a panathinaikos
Tot seguit va fer el salt a Europa per jugar al Galatasaray i a l’AEK d’Atenes abans de signar pel Panathinaikos, on va fer 12,7 punts de mitjana en els 21 duels disputats. Encara a Europa va jugar a l’Unics Kazan abans de marxar a la Xina, on va ser les dues darreres temporades abans de tornar l’estiu passat a Grècia per jugar a les files del Maroussi. L’estiu del 2024 havia signat pel Maccabbi de Tel-Aviv per disputar l’Eurolliga, però no va arribar ni a debutar perquè arrossegava una lesió al genoll.
El club també segueix treballant en les sortides de Mckoy i Best
Operació sortida
Paral·lelament a aquesta arribada de Macon, des del club també se segueix treballant en l’operació sortida amb Justin McKoy i Aaron Best. L’ala-pivot va tornar a quedar fora de la convocatòria a València igual que havia passat la setmana anterior a Saragossa, mentre que l’escorta va mostrar una millora diumenge al Roig Arena respecte a partits anteriors amb una bona primera meitat i caient a la segona.