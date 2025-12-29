TENNIS TAULA
El Valls del Nord tanca el català amb quatre medalles
El CTT Valls del Nord va finalitzar el Campionat de Catalunya celebrat a Reus amb quatre medalles, i és que després de les victòries per equip sub-21, el triomf individual d’Èric Cintas en aquesta categoria, i el bronze d’Oriol Martínez en cadet, els tricolors van ser també tercers per equips benjamins.
Amb aquests resultats, el club del Principat va acabar en quarta posició al medaller final malgrat tenir només sis jugadors al torneig.