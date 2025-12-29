Bàsquet
El MoraBanc vol a Daryl Macon
És un escorta nord-americà de 30 anys que juga al Maroussi de Grècia
El MoraBanc Andorra negocia el fitxatge de Daryl Macon per reforçar el joc exterior de l'equip. És un escorta nord-americà de 30 anys i 1,90 m que actualment juga al Maroussi de la màxima competició de Grècia. Macon té experiència a l'NBA, on va disputar vuit duels amb els Dallas Mavericks i quatre amb els Miami Heat, i també a l'Eurolliga, on va militar al curs 2021-2022 a les files del Panathinaikos. Posteriorment, va jugar una temporada a Rússia amb l'Unics Kazan, dues campanyes a la Xina, i actualment ha tornat a Grècia.