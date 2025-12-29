ESQUÍ ALPÍ
Mijares suma els primers punts amb un històric 18è lloc a Àustria
Carla Mijares va entrar a la història de l’esquí nacional amb una 18a posició a la Copa del Món d’eslàlom de Semmering, el millor resultat femení del país al circuit mundial i el millor també d’un esquiador del país en eslàlom. I és que 27 anys després que Vicky Grau fos 19a en un eslàlom als Estats Units, Mijares va superar aquesta fita la primera vegada en què entrava a la segona mànega i sumava punts a la Copa del Món. L’esquiadora, que arrencava amb el dorsal 52, va fer una primera mànega molt sòlida en una pista molt malmesa i va ser 24a, i a la segona baixada va poder remuntar sis posicions fins a ser 18a.
L’esquiadora no va reprimir l’alegria després de la cursa i va manifestar que “estic molt contenta, al final hem patit molts dies per arribar fins aquí, ho hem lluitat, i això representa tots aquests dies que hem seguit donant” i va cloure que “ho he afrontat amb moltes ganes i buscant un bon resultat, i ho hem aconseguit”.
ESTRENA DE LA COPA CREAND FIS AMB DOS ESLÀLOMS
Els dos eslàloms que obren la Copa Creand FIS estan organitzats per l’ECAP (Esquí Club Arinsal Pal), i tindran presència d’esquiadors nacionals, així com d’altres països.