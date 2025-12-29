BÀSQUET
La llanxa quasi arriba a port
El MoraBanc Andorra frega la proesa a València, on arriba a guanyar per 17 punts
Per molta opulència, tecnologia i espectacularitat que pugui donar un portaavions, moltes vegades una llanxa menorquina et pot fer arribar a port i solucionar-te la papereta. I això és el que li va passar ahir al MoraBanc Andorra, que va fregar la victòria al Roig Arena on ningú ha guanyat encara a l’ACB, però que va acabar encaixant la vuitena derrota de la temporada. I és que, coses de l’esport, el MoraBanc va ser molt millor en molts moments que l’equip de moda a Europa. I això que, escoltada la roda de premsa de Joan Plaza dissabte, semblava que l’equip era com un porc abans d’anar cap a l’escorxador, però la realitat és que els tricolors van fer un molt bon bàsquet en els primers 22 minuts, i per això van arribar a manar per 17 punts davant dels de Pedro Martínez. Però al final, encara que la llanxa menorquina tingui el seu punt, el portaavions va acabar fent la seva feina i va començar a emergir la qualitat dels locals per acabar infligint una nova derrota al conjunt tricolor.
Malgrat donar la cara i tenir-ho a tocar, possiblement més del que ningú podia esperar, la realitat és que la sensació era d’oportunitat perduda. Perquè les derrotes de dissabte de Granada i Burgos haurien permès als tricolors posar-se amb quatre victòries sobre les posicions de descens en una lliga ja totalment trencada entre els dos últims i un gruix de vuit equips que respiren amb una mica més de tranquil·litat. I és que veure el +17 que reflectia el marcador del majestuós Roig Arena just al sortir dels vestidors al tercer quart va fer creure a més d’un en la victòria, i per això va ser més gran la decepció. Però si ens agafem a les paraules de Joan Plaza a la prèvia del duel on demanava que “el que volem d’allà és sortir millors”, l’equip ho va complir amb escreix. Tant amb sospitosos habituals com Kuric o Evans, amb la sorpresa d’Aaron Best, que semblaria que hagués estat escoltant l’entrevista de Gorka Aixàs a Ràdio Nacional, i que va fer un dels seus millors partits com a jugador del MoraBanc, o amb Kostadinov, que malgrat algunes errades puntuals, va tornar a deixar detalls interessants, demostrant que pot acabar sent molt important en aquest equip.
En definitiva, malgrat la derrota, els tricolors han d’aprofitar les moltes coses bones fetes ahir per convertir-les en benzina en una setmana intensa com la que afronten, amb dos partits en tot just tres dies. Divendres rebrà a casa el Lleida en un duel directe de la part baixa, i diumenge visitarà el Baskonia, i si la llanxa se segueix pilotant així, segur que arribarà a port.