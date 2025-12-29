ESQUÍ DE FONS
Inici dur al Tour de Ski per a Del Rio i Esteve
La fondista, amb males sensacions, queda a 0”22 de passar a les finals i l’esquiador acaba el 116è
El Tour de Ski va donar el tret de sortida ahir amb un esprint en estil patinador a Dobbiaco, en una jornada complicada per als representants tricolors, Gina del Rio i Irineu Esteve, malgrat les diferents circumstàncies. I és que l’esquiadora, en una jornada amb males sensacions, va finalitzar 31a i va quedar-se a les portes d’accedir a les finals, mentre que el fondista va tornar a demostrar que l’esprint és la disciplina que pitjor s’adapta a les seves característiques i va ser el 116è de 121 participants.
El tour segueix avui amb els 10 quilòmetres individuals
En el cas de Del Rio, sortia amb el dorsal 15, i va marcar el 31è temps tant al primer parcial com a la línia de meta, on va fer un registre de 2’55”64 que van deixar-la a tocar de passar a les finals, ja que el 30è lloc, el que marca el límit, va superar la fondista per tot just 0”22. Després de la prova, l’esquiadora va afirmar que “hi ha coses positives i negatives, fa una mica de ràbia quedar-se a les portes, perquè la 31 sempre és estar a punt d’entrar, però no”, i va agregar que “és veritat que no he tingut les millors sensacions, no ha sigut el millor dia, m’he trobat una mica cansada, però és difícil mantenir el millor punt de forma durant tota la temporada”. Per últim, va cloure que “tenim coses a millorar, la preparació per arribar en forma als objectius, i crec que no ha sigut una cursa tan dolenta, simplement que la qualificació tampoc és un dels meus punts forts”.
Pel que fa a Irineu Esteve, el fondista va acabar el 116è lluny dels millors a 21”83 del més ràpid a la qualificació de l’esprint, Johannes Klaebo. El fondista va afirmar que “sabíem que no arribàvem amb tota la forma possible al Tour i volíem anar de menys a més”, a més d’agregar que “hem començat amb l’esprint, que és la cursa que ens va pitjor amb molta diferència, crec que estem dos segons al darrere d’on hauríem d’estar si estiguéssim bastant bé”. Per últim, i pensant en el futur, va manifestar que “demà [avui per al lector] comença per a mi el Tour, amb una 10 km en clàssic que és on ens podem defensar bastant bé. Veurem on podem estar i intentarem lluitar per estar davant”.
EL TOUR NO S’ATURA
El tour no s'atura
El Tour de Ski segueix avui amb la segona etapa, encara a Dobbiaco, amb una cursa de 10 quilòmetres individuals en estil clàssic. Els primers a entrar en acció seran els homes, amb una prova que arrencarà a partir de les 11.45 hores, mentre que des de les 14.45 se celebrarà la cursa femenina.
Dobbiaco tindrà encara dues etapes més del Tour, i la prova es traslladarà després a Val di Fiemme per a les dues curses finals de la competició.