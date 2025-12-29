Esquí de fons
Gina del Rio finalitza 37a als 10 quilòmetres del Tour de Ski
Irineu Esteve ha estat 39è
Gina del Rio ha acabat en 37a posició a la prova de 10 quilòmetres individuals en estil clàssic del Tour de Ski a Toblach, amb un temps de 27.24,0 i a 1.50,3 minuts de la guanyadora, la noruega Astrid Oeyre Slind. Ha estat una cursa exigent, però valorada positivament tant per l’esquiadora com per l’staff tècnic. Del Rio s’ha mantingut dins del top40 tota la cursa i ha acabat a només 16 segons de la 30a posició.
En la mateixa prova en categoria masculina, Irineu Esteve ha finalitzat 39è, amb un temps de 23.38,1, a 1.27,1 del noruec Mattis Stenshagen, guanyador de la cursa. Esteve ha anat progressant al llarg del recorregut, passant del 87è lloc al primer punt de control al 39è final, i s’ha quedat a només 12 segons del top30, fet que suposa una millora en el seu rendiment.
Cornella i Medina guanyen el primer eslàlom a l'Estadi Creand
L’Estadi Creand Eslàlom de Grandvalira ha acollit avui la primera cursa d’eslàlom FIS de la Copa Creand, amb victòries per a Xavier Cornella en categoria masculina i Íria Medina en femenina. Els dos han aconseguit lleugeres millores en els seus punts FIS, en una jornada exigent marcada per la pista regada i els traçats tècnics.
Cornella ha guanyat amb un temps total d’1.41.30, superant Bartumeu Gabriel (+0.28) i Àlex Rius (+0.62), i ha rebaixat els seus punts FIS a 23.00. En dones, Medina ha marcat un temps d’1.50.21, imposant-se a Etna Pou i Noa Dones, amb una millora fins als 33.08 punts FIS. Els podis oficials d’aquest primer eslàlom es lliuraran dimarts, un cop disputada la segona cursa del programa.