TENNIS
La federació tanca un any positiu de creixement
La Federació Andorrana de Tennis (FAT) tanca un 2025 positiu i de consolidació. Així va assegurar-ho el president de l’ens, Gerard Blasi, que va destacar que “el balanç ha sigut molt bo, hem seguit treballant amb la base, que és el pilar fonamental del nostre projecte” i va agregar que “estem molt contents, amb el circuit nacional tenim moltes més llicències, sobretot amb el circuit juvenil”.
En referència als sèniors, Blasi va afirmar que “hem estat a tocar de pujar de grup a la Copa Davis un any més” a més de posar en valor també que “per primer cop hem participat en la Billie Jean King Cup”. Per últim, va cloure que “estem molt il·lusionats”.