FUTBOL
Derrota i eliminació de la Guinea d’Owono
La selecció de Guinea Equatorial amb el jugador de l’FC Andorra Jesús Owono com a porter titular va caure eliminada de la Copa Àfrica després de caure derrotada per 1-0 davant de Sudan a la segona jornada de la fase de grups. I és que entre la d’ahir i la desfeta del primer dia davant de Burkina Fasso, el combinat del futbolista tricolor ja no té opcions d’accedir a les eliminatòries encara que guanyi dimecres Algèria en l’última jornada el dimecres 31.
Malgrat aquesta eliminació prematura, sembla complicat que el porter pugui estar disponible per a l’estrena del 2026 tricolor el dia 4 a Ceuta.