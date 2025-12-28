BÀSQUET
El MoraBanc planta cara però cau a València (84-79)
Els tricolors han arribat a guanyar per 17 punts al Roig Arena, però s’ha vist condemnat per la mala segona meitat
El Morabanc Andorra ha patit la setena derrota de la temporada després de caure per 84-79 a domicili davant del València Basket en un duel en què els tricolors no només han plantat cara, si no que han ballat per moments als valencians amb el +17 a l’inici del tercer quart. Al final, però, les males decisions dels homes de Joan Plaza i el talent local que ha emergit al tram final ha fet que el triomf s’acabés quedant al Roig Arena.
Els tricolors han arrencat molt bé en un inici de partit boig arribant a manar 4-12. I això que han patit una sagnia en el rebot, amb el València agafant-ne 7 d’ofensius en gairebé mig primer quart, fet que ha permès als locals marxar 18-16 a la primera aturada després d’uan gran cistella de Badio. El MoraBanc, però, ha seguit fent el seu partit, i els bons percentatges en el tir amb un gran Kuric i una bona actuació de Best ha fet que els de Plaza obrissin un primer forat de set punts (30-37) que ha obligat a Pedro Martínez a aturar el partit. Però la resposta pels seus no ha estat l’esperada, i el que ha passat és que el MoraBanc ha seguit dominant el partit fins a marxar 13 amunt al descans (32-45) amb la màxima diferència.
A la represa, un 0-4 tricolor per siutar la diferència màxima en 17 punts (32-49) semblava mostrar que el partit seguiria amb la mateixa dinàmica, però tot el contrari, i un 11-0 local aprofitant una desconnexió tricolor ha situat els valencians a tot just sis punts (43-49). Lluny d’acabar d’enfonsar-se, l’equip ha pogut agafar aire i tornar a tenir una renda de deu punts (43-53), però ha estat gairebé un miratge perquè un 8-0 ha posat als de Pedro Martínez a només dos punts (51-53) en un tercer quart que ha acabat 53-57. Una mala sortida tricolor encaixant un 11-2 ha permès als locals capgirar el marcador a l’inici del darrer període i agafar una diferència de cinc punts (64-59) que ha obligat a Joan Plaza a aturar el partit. El duel ha entrat en un intercanvi de cops, amb Kuric i Evans sostenent els tricolors, i amb el múltiple talent local apareixent i amb màxima igualtat (74-74) a tres minuts pel final. I quan el més calent era a l’aigüera, els tricolors han vist com se’ls sortíen dos triples de dins, i han acabat patint una nova derrota malgrat la bona imatge i els molts moments de bon joc.
El MoraBanc afrontarà ara una setmana intensa amb el duel directe de divendres davant del Lleida, i la visita de diumenge al Baskonia.
FITXA TÈCNICA:
VALÈNCIA BASKET 84: Badio (22), Montero (10), Taylor (9), Sako (2), Costello (6) –cinc inicial– Reuvers (3), Pradilla (12), Moore (9), Thompson (6), López-Arostegui (5), Sima (0), Nogués (0).
MORABANC ANDORRA 79: Evans (12), Best (10), Okoye (10), Pons (4), Pustovyi (6) –cinc inicial– Guerrero (6), Chumi O. (0), Luz (2), Kostadinov (10), Kuric (19), Udeze (0), Ganal (0).
PARCIALS: 18-16 (10’); 32-45 (20’); 53-57 (30’), 84-79 (40').
ÀRBITRES: Arnau Padrós, Javier Torres i Andrés Fernández Carretero
ELIMINATS: Sense.
PISTA: Roig Arena, 10.292 espectadors.