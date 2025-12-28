ESQUÍ
Històric 18è lloc de Mijares a Semmering
És el millor resultat de la història d'Andorra en una Copa del Món femenina
Carla Mijares ha aconseguit una històrica 18a posició a l'eslàlom de la Copa del Món d'esquí alpí de Semmering, Àustria, el que suposa el millor resultat que Andorra ha aconseguit mai al circuit mundial femení. L'esquiadora havia estat 24a a la primera mànega sortint amb el dorsal 52 després de fer una baixada mols sòlida en una pista complicadíssima per les condicions, passant per primer cop a la segona baixada a la Copa del Món. En aquesta segona mànega, ha tornat a quallar una molt bona baixada que l'ha situat líder provisional fins a acabar sent 18a, recuperant sis places, i signant un resultat històric per a l'esquí nacional.