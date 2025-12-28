BÀSQUET
Gran repte al pitjor moment
El MoraBanc Andorra visita un dels millors equips d’Europa, el València Basket, enmig d’un ambient enrarit
El MoraBanc Andorra no s’atura per les festes nadalenques i visita aquesta tarda el València Basket (18.00 hores), un dels equips més en forma de l’ACB. El duel no arriba en la millor setmana, i és que les paraules del president de l’entitat, Gorka Aixàs, carregant contra el rendiment de jugadors com Justin McKoy i Aaron Best, a qui es busca sortida, encara ressonen. Unes paraules amb què el tècnic Joan Plaza no va mostrar-se ahir gaire d’acord, almenys pel que fa a la reflexió d’Aixàs sobre que sembla que l’equip de vegades sembla triar els partits per mostrar una bona actitud, que van tenir resposta per part de l’entrenador català assegurant que “ell és lliure de dir el que vulgui. Jo no percebo això. Ho perceps quan entrenes equips d’Eurolliga, que el jugador sí que inconscientment pot fer la seva selecció. Nosaltres no fem seleccions, anem a totes les pistes a guanyar”, a més d’agregar que “jo no ho percebo, i tinc prou experiència per dir-ho, però està bé, totes les opinions són respectables”.
“El València és un portaavions, i nosaltres som una bona llanxa menorquina”
Plaza va referir-se també a les declaracions sobre les sortides de McKoy i Best i va afirmar que “jo els possibles canvis que el club pensi fer els puc parlar diumenge a la nit o dilluns al matí, dimarts ja no existeixo”, i va agregar que “em van dir que ell va parlar sobre jugadors que entraven o sortien, però jo tinc allà 13 paios, i dos dels qui em van dir que es parlava van entrenar molt bé i seriosos i m’ho posaran difícil”. Mentre que sobre la possibilitat que Mckoy viatgés o no a València (finalment no va fer-ho), l’entrenador del MoraBanc va destacar que “ha entrenat bé durant aquesta setmana, però si des de dalt em diuen que aquest jugador no ha de tornar perquè s’estan buscant alternatives, ho desconec i m’ho diran al final de l’entrenament”, i va cloure que “entenc que hi hagi el punt de voler solucionar les coses, però el que em toca és optimitzar el que tinc allà i ja està”.
“Ell és lliure de dir el que vulgui [...] nosaltres no fem seleccions, anem a totes les pistes a guanyar”
Fortí inexpugnable
Més enllà de les polèmiques, els tricolors visiten per primer cop aquesta tarda el Roig Arena, un fortí pràcticament inexpugnable on el conjunt taronja només ha cedit un dels 14 disputats aquesta temporada, i va ser a mitjans d’octubre contra l’Hapoel de Tel Aviv, actual líder de l’Eurolliga. Sobre aquest duel, el tècnic Joan Plaza va manifestar que “nosaltres sabem quina és la nostra lliga, i tot i que ens agradaria molt ser capaços de fer un bon partit i lluitar per guanyar, el que volem d’allà és sortir millors, això és el que hem demanat als jugadors”, a més, va agregar que “ells són molt verticals, durs en el rebot, tenen molts punts a les mans, i llavors hem de jugar el nostre joc, perquè si no al final no fas ni el teu ni cap altre perquè no has invertit prou temps, ja que nosaltres no preparem el partit del València des de la setmana passada, sinó des d’aquesta”. A més, en aquest sentit, l’entrenador va destacar que “hem de mirar de reüll el partit de la setmana que ve contra el Lleida”, i va cloure que “el València és un portaavions, admetem-ho, i nosaltres som una bona llanxa menorquina que vol arribar a port i intentarem evitar que en el primer quart ens esborrin”.