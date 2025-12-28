ESQUÍ

Gina del Rio frega la final a l'esprint inicial del Tour de Ski

Irineu Esteve acaba lluny dels millors amb una 116a posició

Del Rio, en un esprint de la Copa del Món.

Del Rio, en un esprint de la Copa del Món.NORDIC FOCUS

Redacció

Gina del Rio s'ha quedat a tocar d'accedir a la final a l'esprint que ha obert el Tour de Ski després d'acabar en 31a posició a tot just 0"22 del tall de la 30a posició que li hagués permet accedir a les eliminatòries de la tarda. La fondista era 31a al primer parcial, i ha repetit aquesta posició a la línia de meta quedant-se sense opcions de passar a les finals. Pitjor li han anat les coses a Irineu Esteve en una disciplina que no s'adapta a les seves caracerístiques, i ha finalitzat en el lloc 116è de 121 participants a 21"83 del millor temps.

El Tour de Ski tindrà demà la segona etapa, també a Dobbiaco, en aquest cas amb una cursa de 10 quilòmetres en estil clàssic.

