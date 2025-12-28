ESQUÍ
Gina del Rio frega la final a l'esprint inicial del Tour de Ski
Irineu Esteve acaba lluny dels millors amb una 116a posició
Gina del Rio s'ha quedat a tocar d'accedir a la final a l'esprint que ha obert el Tour de Ski després d'acabar en 31a posició a tot just 0"22 del tall de la 30a posició que li hagués permet accedir a les eliminatòries de la tarda. La fondista era 31a al primer parcial, i ha repetit aquesta posició a la línia de meta quedant-se sense opcions de passar a les finals. Pitjor li han anat les coses a Irineu Esteve en una disciplina que no s'adapta a les seves caracerístiques, i ha finalitzat en el lloc 116è de 121 participants a 21"83 del millor temps.
El Tour de Ski tindrà demà la segona etapa, també a Dobbiaco, en aquest cas amb una cursa de 10 quilòmetres en estil clàssic.