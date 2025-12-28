FUTBOL
Gael Alonso es perdrà el duel de l’Andorra a Ceuta
Gael Alonso serà baixa per a Carles Manso pel primer partit que l’FC Andorra disputarà el 2026 davant del Ceuta a domicili. El central gallec va veure la cinquena groga del curs davant del Deportivo de la Corunya, i el comitè de competició de la federació espanyola va confirmar que haurà de complir un partit de sanció després de completar el cicle de targetes.
Qui s’ha de veure si arribarà al duel de Ceuta és Jesús Owono, que està disputant la Copa Àfrica amb la seva selecció, Guinea Equatorial. El porter tricolor va ser titular a la derrota dels seus per 2-1 contra Burkina Fasso i avui s’enfrontarà a Sudan.