ESQUÍ DE FONS
Esteve i Del Rio obren el Tour de Ski amb l’esprint
Els esquiadors afronten la primera de les sis etapes del circuit
Irineu Esteve i Gina del Rio donaran avui el tret de sortida al Tour de Ski amb la primera de les sis etapes que hi haurà (quatre a Dobbiaco i dues a Val di Fiemme), un esprint en estil patinador que se celebrarà a Dobbiaco. Les classificatòries seran a partir de les 11.45 hores, mentre que les finals arrencaran a les 14.45 hores. Tots dos fondistes van entrenar ahir per acabar de posar-se a punt abans d’encetar avui una de les curses clàssiques de la temporada, que arrenca amb una modalitat en què Esteve sempre pateix, i en la qual Del Rio està mostrant molt bones sensacions aquesta temporada.
Sobre les sensacions en aquest Tour de Ski, Irineu Esteve va destacar que “l’afrontem amb ganes i il·lusió de fer-ho bastant millor. No arribem amb la forma que ens agradaria, però intentarem anar de menys a més i arribar Val di Fiemme el millor possible de forma i descansats, aquest és l’objectiu” a més d’agregar que “a Dobbiaco segurament tocarà patir una mica”. Entrant en detall sobre l’esprint d’avui, va afirmar que “la idea és patir a tots els esprints, això segur, perquè ja sabem que som molt dolents en esprint” i va cloure que “arribem molt justos, no he pogut entrenar el que ens agradaria, però creuem els dits perquè a Val di Fiemme puguem capgirar bastant el Tour i trobar-nos molt millor de forma”.
Del Rio, en canvi, afronta el Tour de manera totalment contraposada, i sobre l’esprint va afirmar que “l’afronto amb ganes perquè és un sprint molt similar al de Davos, amb dues voltes al mateix circuit, més o menys” i va agregar que “crec que és una pista que em pot anar bé però sempre amb els peus a terra perquè la gent arriba en forma”.