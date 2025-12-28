ESQUÍ DE FONS

Esteve i Del Rio obren el Tour de Ski amb l’esprint

Els esquiadors afronten la primera de les sis etapes del circuit

Del Rio, en un esprint de la Copa del Món.

Del Rio, en un esprint de la Copa del Món.NORDIC FOCUS

Irineu Esteve i Gina del Rio donaran avui el tret de sortida al Tour de Ski amb la primera de les sis etapes que hi haurà (quatre a Dobbiaco i dues a Val di Fiemme), un esprint en estil patinador que se celebrarà a Dobbiaco. Les classificatòries seran a partir de les 11.45 hores, mentre que les finals arrencaran a les 14.45 hores. Tots dos fondistes van entrenar ahir per acabar de posar-se a punt abans d’encetar avui una de les curses clàssiques de la temporada, que arrenca amb una modalitat en què Esteve sempre pateix, i en la qual Del Rio està mostrant molt bones sensacions aquesta temporada.

Sobre les sensacions en aquest Tour de Ski, Irineu Esteve va destacar que “l’afrontem amb ganes i il·lusió de fer-ho bastant millor. No arribem amb la forma que ens agradaria, però intentarem anar de menys a més i arribar Val di Fiemme el millor possible de forma i descansats, aquest és l’objectiu” a més d’agregar que “a Dobbiaco segurament tocarà patir una mica”. Entrant en detall sobre l’esprint d’avui, va afirmar que “la idea és patir a tots els esprints, això segur, perquè ja sabem que som molt dolents en esprint” i va cloure que “arribem molt justos, no he pogut entrenar el que ens agradaria, però creuem els dits perquè a Val di Fiemme puguem capgirar bastant el Tour i trobar-nos molt millor de forma”.

Del Rio, en canvi, afronta el Tour de manera totalment contraposada, i sobre l’esprint va afirmar que “l’afronto amb ganes perquè és un sprint molt similar al de Davos, amb dues voltes al mateix circuit, més o menys” i va agregar que “crec que és una pista que em pot anar bé però sempre amb els peus a terra perquè la gent arriba en forma”.

