ESQUÍ DE FONS
Carla Mijares afronta a Semmering la cinquena Copa del Món del curs
Carla Mijares disputa aquesta tarda la cinquena Copa del Món d’eslàlom de la temporada amb la cursa nocturna de Semmering, a Àustria. L’esquiadora sortirà amb el dorsal 52 de 79 participants, i buscarà entrar per primer cop a una segona mànega del circuit mundial després de no haver-ho pogut aconseguir a cap de les quatre curses anteriors (en dues no va acabar, i en les altres va ser 45a i 47a). La primera mànega està programada a les 14.15 hores, mentre que la segona serà des de les 17.45 hores.
Mijares va arribar divendres a Àustria, i ahir va fer un últim entrenament abans de la cita d’avui. El seu tècnic, Josh Alayrach, va destacar que “el nostre objectiu no canvia, és seguir construint l’esquí amb la mateixa actitud, afrontar les curses amb les mateixes ganes i acabar de polir els detalls que ens permetin acabar la feina” i va cloure que “estem amb les idees molt clares i amb moltes ganes”.