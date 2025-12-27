ESQUÍ DE FONS
Un tour de ski de dues marxes
Irineu Esteve i Gina del Rio afronten una de les cites clau del curs amb sensacions oposades
Irineu Esteve i Gina del Rio enceten demà una de les cites claus de cada temporada, el Tour de Ski, un circuit, però, que enguany arriba amb canvis, i amb expectatives molt diferents per a tots dos veient l’inici de la temporada. I és que mentre Del Rio arriba en plena confiança i en un estat de forma més que positiu, en el cas del fondista, el Tour d’enguany serà diferent i buscarà recuperar sensacions després d’un inici de curs complicat i de no poder disputar la darrera prova de la Copa del Món celebrada a Davos. Enguany, a més, en temporada olímpica hi haurà canvis en el format, amb sis etapes en lloc de les set que acostuma a ser habitual els altres anys, i estrenant també una cursa de cinc quilòmetres en què els competidors sortiran per tandes, però en què es valorarà el temps en format individual.
Dels dos representants nacionals, qui millor arriba és Gina del Rio, i és que després de la bona actuació a Davos fa unes setmanes (va ser 12a als 10 quilòmetres i 13a a l’esprint), buscarà mantenir també el bon moment en el seu segon Tour de Ski. La previsió és que l’esquiadora faci només les tres primeres etapes de la competició, i va explicar que “l’afronto amb moltes ganes, hem tingut la sort de poder-lo preparar aquí al país perquè ha nevat i hem pogut esquiar aquí a la Rabassa”. A més, va explicar que “crec que és un Tour més curt i més explosiu que per les meves condicions se’m pot adaptar una mica millor”. Per últim, malgrat el bon estat de forma, va confirmar que “al pla està fer les tres primeres etapes” i va cloure que “anem sense expectatives”. En la mateixa línia, el director d’esquí de fons de la FAE (Federació Andorrana d’Esquí), Xabier del Val, va destacar sobre l’estat de Del Rio que “arriba en plena confiança després de Davos i el que hem fet ha estat intentar mantenir l’estat de forma i arribar al Tour amb confiança” i sobre els possibles objectius no va voler fer volar coloms i va afirmar que “mantenim els peus a terra i el nostre objectiu segueix sent estar el més a prop possible del Top-30 o lluitar per entrar-hi”. A més, el cap de l’esquí de fons de la federació va declarar que “amb la Gina anirem dia a dia, no volem prendre riscos perquè al final en un any olímpic fer el seu primer Tour pot ser una mica arriscat, però sí que les tres primeres etapes que són interessants” i va cloure que “per característiques se li pot adaptar bé, i anirem a totes i amb ganes de seguir fent-ho bé”.
Irineu Esteve, en canvi, serà l’altra cara de la moneda, i és que el Tour de Ski acostuma a ser una prova que se li dona més que bé (sis dels seus vuit Top-10 a la Copa del Món han estat en aquest circuit i a l’anterior edició va ser cinquè a la pujada final), però enguany arriba amb sensacions no tan bones. De fet, el fondista va admetre que “no hem fet la preparació que voldríem, així que l’agafo una mica per tornar a rodar, i després del Tour sí que haurem de començar a fer resultats perquè ja ens va una mica just”. Tampoc li beneficia gaire el canvi de format, i va destacar que “és una cursa que m’agrada moltíssim, sempre l’agafo amb molta il·lusió i la preparo molt bé, però ara ha canviat força i és una mica més curta i explosiva”. Per últim, va destacar que “vist com ha anat tot, toca estar-hi, lluitar-hi i veure com va” i va cloure que “ara mateix m’agafa al 50% d’estat de forma, però crec que si tot va bé, podré estar al 70 o 75%”. De fet, seguint en la mateixa línia, Xabier del Val va afirmar que “sabem que no arriba en el seu millor moment de forma” i va agregar que “tant el seu entrenador com jo creiem que el Tour ha de ser gairebé com una preparació per als Jocs Olímpics”. A més, el responsable de l’equip d’esquí de fons de la FAE va manifestar que “si mirem l’any passat, el seu pic de forma va arribar després del Tour, així que anem amb la intenció que faci competicions que li serveixin per agafar ritme i poder arribar de la millor manera possible a finals de gener o febrer, que ara mateix és al que més importància donem durant aquesta temporada”.
Del Rio, a la FIS
D’altra banda, i aprofitant també la proximitat al Tour de Ski, Gina del Rio va ser protagonista a la portada del lloc web de la FIS a la prèvia que la federació internacional va realitzar sobre la competició que arrenca demà a l’estació italiana de Toblach. La FIS va destacar que la fondista arriba com a líder de la Copa del Món d’esquí de fons en categoria sub-23, a més de repassar les diverses etapes.