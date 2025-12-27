ATLETISME
La Sant Silvestre laurediana supera els 600 inscrits
Sant Julià de Lòria tornarà a ser avui l’epicentre de l’atletisme popular amb la disputa de la 33a edició de la cursa Sant Silvestre laurediana, en una jornada que comptarà amb més de 600 corredors, ja que al tancament d’aquesta edició, 615 persones s’havien inscrit ja a la prova. La cursa arrencarà a les 19.00 hores amb la categoria baby (fins a 8 anys) i després serà el torn dels júniors i absoluts a partir de les 20.00 hores.
La celebració de l’esdeveniment portarà afectacions de mobilitat de 19.00 a 21.00 hores amb talls de circulació en sentit sud a les avingudes Verge de Canòlic i Rocafort. A més, també hi haurà alteracions al transport públic.