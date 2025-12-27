REPORTATGE
Pluja de rècords a l’aigua
La Federació Andorrana de Natació tanca un 2025 en què s’han aconseguit fins a 28 plusmarques nacionals en categoria absoluta.
La Federació Andorrana de Natació posa punt final al 2025 amb un balanç positiu, marcat per la millora de registres i la consolidació del treball fet els darrers anys. I és que al llarg del curs s’han assolit fins a 28 rècords d’Andorra absoluts, i a això s’hi ha d’afegir la bona actuació de la natació nacional als Jocs dels Petits Estats que van fer-se al maig al país amb set medalles aconseguides. Però a nivell de marques, l’any ha deixat també una fita destacada, i és que per primer cop, un nedador de la FAN ha baixat de la barrera dels vuit minuts als 800 metres lliures.
Aquesta marca s’ha millorat fins a tres vegades durant la temporada, dues en piscina curta i una en piscina llarga, amb Kevin Teixeira i Biel Cuen com a protagonistes. El jove nedador de 18 anys ha establert el nou rècord andorrà en piscina curta amb un temps de 7.56.29, una marca que millora en més de catorze segons el registre que Pol Arias havia fixat ara fa una dècada, demostrant així l’evolució de la natació del país.
“Hem superat algunes barreres invisibles que ens fan dir que podem mirar a l’alt nivell”
“El final de l’any ha estat molt bo per a nosaltres. Teníem dubtes després dels Jocs i crec que hem estat molt bé, trencant rècords d’Andorra absoluts i també rècords d’edat”, va explicar el director tècnic de la federació, Alfonso Maltrana. El responsable esportiu va afegir que “hem superat algunes barreres invisibles de la natació que ens fan dir ja que podem mirar a l’alt nivell”, i va destacar l’evolució de les marques en diverses proves.
Maltrana també va posar l’accent en la planificació esportiva, pensada perquè els nedadors arribin amb bones condicions a l’etapa sènior i puguin continuar la seva progressió fora del país. Un exemple és el de Biel Cuen, que entrena actualment al CN Sant Andreu gràcies a un acord amb la FAN. “Estic molt content d’haver batut aquests rècords; em va sortir molt bé i ara l’objectiu és seguir millorant i intentar abaixar encara més aquestes marques”, va assegurar el nedador.