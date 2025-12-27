FUTBOL
Multa de 9.000 euros a l’Andorra per les paraules de Piqué a l’àrbitre
El màxim accionista va dir al col·legiat “que fàcil és xiular els petits” al descans del duel contra el Depor
L’FC Andorra va ser multat amb 9.000 euros per les queixes del màxim accionista de l’entitat, Gerard Piqué, contra l’àrbitre al descans del partit de dissabte passat davant del Deportivo de la Corunya. Segons va reflectir el col·legiat Edgar Mallo a l’acta, l’exfutbolista va recriminar-li algunes accions i va etzibar-li “que fàcil és xiular els petits” mentre era subjectat per membres del club. Arran d’això, el comitè de disciplina de la RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol) va sancionar el conjunt tricolor durant la reunió celebrada ahir, però, a més, va advertir de possibles sancions més greus per la reincidència, ja que, a més de l’acabada d’imposar, el club també va ser castigat per fets similars a les jornades 6 i 8, segons la resolució publicada.
És la tercera sancioó així per a l'Andorra en el que va de temporada
La multa de 9.000 euros correspon a l’article 114 del reglament federatiu espanyol, “repressió passiva de conductes violentes, xenòfobes, i intolerants” que estableix penes de 6.001 a 18.000 euros per als clubs de competicions professionals, ja que, segons la normativa, només poden accedir a la zona de vestidors “els membres de l’equip arbitral, els jugadors inscrits en acta, entrenadors, metges, fisioterapeuta, ATS, encarregats de material, els delegats dels clubs i de camp, l’organització arbitral, de la RFEF, de la Federació d’àmbit autonòmic i del Delegat Federatiu de Partit”, ja que “la presència de qualsevol altra persona podrà ser sancionada per l’òrgan disciplinari corresponent”.
Per tot això, i tenint en compte que és la tercera sanció per fets similars, la RFEF va advertir a l’FC Andorra que s’exposa a càstigs molt més severs entre els quals hi hauria la inhabilitació o suspensió d’un mes a dos anys, o almenys quatre partits; la clausura total o parcial de l’estadi de fins a tres partits o dos mesos; o fins i tot la deducció de tres punts de la classificació.
EL CENTRAL EDGAR GONZÁLEZ S'ACOSTA A L'FC ANDORRA
Segons les informacions arribades des d’Almeria, el conjunt andalús no compta amb el futbolista, a qui va fitxar a l’estiu del 2023 per 4,5 milions d’euros, i aquí és on entra en escena l’FC Andorra per aconseguir els serveis del jugador català. Igual que havia passat amb el Hajduk Split, Edgar arribaria al conjunt tricolor com a cedit.