BÀSQUET
McKoy i Best tenen els dies comptats al MoraBanc
Aixàs critíca el baix rendiment dels dos fitxatges i espera tancar un escorta aviat
Justin McKoy i Aaron Best tenen els dies comptats com a jugadors del MoraBanc Andorra. Era un secret de domini públic i el president de l’entitat, Gorka Aixàs, va verbalitzar-lo ahir, a més de criticar el rendiment de totes dues incorporacions i avançar que el club està a punt de tancar l’arribada d’un escorta per reforçar el joc exterior de l’equip, a més d’admetre una mala planificació de la plantilla a l’estiu. “Estic parlant de dos jugadors que estan molt lluny del rendiment que esperàvem que donarien”, va afirmar Aixàs al programa Avui serà un bon dia, de Ràdio Nacional, a més d’agregar que “portem 11 partits i nosaltres no ens podem permetre que els nostres dos americans extracomunitaris, que han de ser dues peces molt importants, siguin jugadors d’aquest nivell”. Per últim, va cloure que “no ens ho podem permetre, hem d’intentar canviar-los, i no hi ha una altra opció com a dirigents que intentar millorar l’equip tot i no estar en una situació de resultats alarmant”.
Entrant al detall i preguntat per si McKoy jugaria algun duel més com a tricolor (diumenge passat ja va quedar fora de la convocatòria a Saragossa), el president va afirmar que “si no passa res, no”, i va detallar que “demà podem tenir una lesió d’un interior, però amb el fitxatge de Kostadinov i el rendiment que està donant fins ara Justin crec que hem arribat a una situació en què el millor per a totes les parts és que el jugador marxi”, a més de destacar que “estem parlant del nostre teòric 4 titular i està a 1.000 quilòmetres o a 1.000 anys llum de ser el que nosaltres ens pensàvem que seria”. Sobre Best, qüestionat per si jugarà, Aixàs va declarar que “espero que no gaires més, honestament”, a més d’agregar que “estem en una situació en què tampoc ha resultat ser el jugador que ens pensàvem que seria ni de lluny, tampoc”. Pel que fa a l’arribada d’un exterior, el màxim responsable del MoraBanc Andorra va explicar que la intenció és poder tancar el fitxatge aquesta mateixa setmana, un escorta americà que “coneixem” i que “és un bon jugador, però ara haurà de rendir quan arribi aquí”.
Per últim, Aixàs va admetre que la planificació de la plantilla no va ser l’adequada, i que “si no, no faríem canvis”, i va cloure que “si fem canvis avui en dia és que alguna cosa no fem bé”.