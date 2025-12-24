ESQUÍ DE MUNTANYA
L’equip nacional d’‘skimo’ afronta la nova temporada amb ambició
La selecció tindrà set esportistes amb la Copa del Món i la d’Espanya com a objectius principals
L’equip nacional d’esquí de muntanya es prepara per a l’inici del curs, en una temporada que afronta amb l’ambició i amb un conjunt nombrós, amb fins a set esportistes. La selecció estarà formada per Adrià Bartumeu en sènior; Oriol Olm, Lea Anción, Marc Casanovas i Max Palmitjavila en sènior i sub 23; Adrià Isal en sub 20; i Joan Lluch en sub 18; i tindrà com a principals objectius la Copa del Món (tant l’absoluta com la de joves), a més de la Copa d’Espanya. De fet, els membres de l’equip nacional ja van arrencar la seva participació en totes dues competicions, amb bons resultats per a Oriol Olm a Solitude, als Estats Units, i per a tot l’equip a Espot.
A més de la disputada ja a terres nord-americanes, la Copa del Món absoluta comptarà amb sis proves més arrencant el 15 i 16 de gener a Courchevel. La següent serà el 25 i 26 amb la disputa de la Comapedrosa Andorra, i el calendari es tancarà el primer cap de setmana d’abril a Villars sur Ollon, a Suïssa. En categories de base, el circuit mundial tindrà tres proves i arrencarà al febrer. El seleccionador nacional, Xavier Capdevila, va destacar que “aquí no regalem res, la gent s’ho ha de guanyar i per aquest motiu hi haurà diverses proves internes per saber i analitzar el nivell de cadascun dels integrants de l’equip, i va agregar que “tant a la primera Copa del Món com a la Copa d’Espanya ja vam poder veure i analitzar el rendiment dels esportistes, que han iniciat la temporada amb un bon nivell”.
A més, la FAM també va presentar la 23a edició de la MoraBanc Copa d’Andorra d’esquí de muntanya, que tindrà sis proves, amb curses verticals, individuals i per equips, i que arrencarà a final de gener.