ESQUÍ
Alts i baixos i mirant a Milà
La FAE tanca un 2025 de contrastos amb molt bons resultats i alguns moments un pèl més complicats
La Federació Andorrana d’Esquí va tancar l’any amb l’habitual trobada de Nadal amb els esportistes i resta de membres de l’organització, en un 2025 amb alts i baixos, amb els bons resultats de final de la temporada passada per a esportistes com Joan Verdú i Irineu Esteve, però amb una campanya actual en què a tots dos sembla que els està costant més de l’esperat arrencar. La part bona per a la federació ha estat un nou any espectacular de Gina del Rio i els bons resultats en aquest final del 2025 de Cande Moreno, que va tornar als punts a la Copa del Món després de més de dos anys i mig. Malgrat aquests contrastos que hi ha hagut al llarg de l’any, des de la FAE el balanç és positiu i el president, Pepi Pintat, va afirmar que “estem molt contents, tenim molt bons resultats, sempre podem esperar més, però un país petit com el nostre crec que estem on toca i és una fita important”, mentre que el gerent de l’ens, Carles Visa, va afirmar que “estem supercontents, podem veure els nostres corredors a Eurosport ocupant tota la graella i per a nosaltres això és superbò i positiu”.
Una de les grans notes positives d’enguany és Gina del Rio, mantenint un bon nivell també al circuit sènior després de fer-ho en júnior i sub 23, tot i admetre que “no m’esperava aquests bons resultats, sobretot perquè han vingut en distància”, a més d’agregar que “amb l’esprint sí que és cert que ja havíem estat allà, però la distància a Davos va ser una sorpresa”. No ha sigut un 2025 tan positiu en esquí de fons per a Irineu Esteve, o almenys en aquest inici de temporada, ja que va admetre que “la valoració és bastant negativa perquè no ha sortit res del que esperàvem”, a més d’afegir que “crec que ha sortit tot malament, tots els factors que podien sortir ho han fet malament”.
En alpí, després d’un inici de temporada complicat a la Copa del Món, Joan Verdú va reconèixer que es troba en “un petit sotrac”, però va avisar que “he passat per situacions realment complicades, com ara lesions i moments durs, i no considero que ara sigui un d’ells”, a més de deixar constància i avisar que “no tinc cap dubte que trobarem el punt que falta per acabar d’estar més amunt, perquè jo soc el primer que vull estar més amunt, com dic sempre”. Sobre els motius per no estar assolint els resultats que havia aconseguit altres anys, l’esquiador va admetre que “hi ha un procés d’adaptació al nou material, al final portava 12 anys amb l’anterior marca i la coneixia com si fos part del meu cos”, a més d’agregar que “no és que el material d’ara sigui pitjor, ni de bon tros, va fenomenal, de fet, però el que passa és que en certes situacions reacciona de manera diferent al que estava acostumat, i quan vas amb el puntet de no saber com reaccionarà aquestes dues o tres dècimes et fan estar el setè o vuitè a passar al 18è”. Després de quatre curses gairebé seguides, Verdú descansarà ara uns dies i a principi d’any marxarà del 2 al 9 de gener a fer un bloc d’entrenament a Àustria, abans d’afrontar la següent Copa del Món el 10 de gener.
Mirant cap a Milà
El 2026 serà any olímpic, però malgrat això, des de la FAE no volen encara capficar-s’hi gaire i Carles Visa va destacar que “no canvien gaire els objectius, perquè sempre perseguim el mateix, que és estar al Top 30”, tot i admetre que “és un element diferent que és la cursa dels Jocs, que és la cursa més important de qualsevol corredor, i estem convençuts que si entrem bé a l’inici de la temporada, allà arribarem bé i tindrem uns bons resultats”. La FAE té ara sis places per a Milà (quatre en alpí i dos en fons) i el gerent de l’ens va reconèixer que “de moment està una mica complicat” poder assolir la cinquena plaça en alpí. Encara sobre els Jocs, Pepi Pintat va destacar que “el diploma el somiem tots i tot és possible, perquè ja veieu com estan esquiant”.
Pel que fa als esportistes, Verdú va declarar que “la millor preparació serà fer una Copa del Món regular i arribant allà amb confiança pot passar qualsevol cosa”, mentre que Esteve va afirmar que “encara queda molt temps i sé que hi podem arribar bé”. Per últim, Del Rio va cloure que “un dels objectius és fer un bon resultat, però no sé quin serà el meu nivell allà”.