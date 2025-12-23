KARATE
El Trofeu Nadal d’Escaldes abaixa el teló del curs de la Lliga Nacional
El Trofeu Nadal d’Escaldes-Engordany va posar el punt final a la primera Lliga Nacional Andorrana (Llina), amb la tercera i darrera prova puntuable del curs. La competició va reunir una trentena de karatekes i va servir per coronar els campions de la temporada. A la cita hi van participar el Fudo-Shin d’Escaldes, el Xavier Herver d’Ordino i el Jion de la Massana, i el medaller global va confirmar el domini del Fudo-Shin, amb 22 medalles (set d’or, set de plata i vuit de bronze). El Xavier Herver va ser segon amb 19 metalls, mentre que el Jion va completar el podi amb deu medalles. Pel que fa als Grand Winners de la Llina, Ibai Amorim va ser el campió en categoria benjamina, Laia Jover i Jan Mellado van liderar les classificacions alevina i infantil, mentre que Inés Chevalier es va imposar en juvenil. En categoria cadet, el títol va ser per a Paulo Domingues.