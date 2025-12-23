REPORTATGE
Plaza no amaga senyals
L’absència de McKoy a Saragossa no va ser un detall menor. El MoraBanc va perdre el partit i el tècnic va apuntar al rendiment individual.
Quan un jugador fitxat per marcar diferències ni tan sols entra a la convocatòria i altres peces clau deixen de tenir pes en el joc, el partit passa a ser només el símptoma d’alguna cosa més profunda, i l’endemà del matx a Saragossa va confirmar que el MoraBanc ja ha entrat en una fase d’exigència oberta. Al Príncipe Felipe, Justin McKoy no va ni tan sols seure a la banqueta i un dels fitxatges assenyalats pel baix rendiment quedava fora en un partit exigent, en una absència que va sonar menys a rotació i més a advertiment. No va ser l’únic símptoma. Aaron Best va tornar a marxar amb una targeta de visita preocupant –0 punts i -5 de valoració–, Udeze de -1, Rubén Guerrero no va trepitjar el parquet ni un sol segon, i la fotografia es va completar amb una ironia dolorosa: Ferran Bassas, ja amb el BAXI Manresa, firmava una actuació notable en la seva estrena amb l’equip del Bages.
“Quan veiem la muntanya molt alta, sembla que vulguem llençar el partit”
En aquest context, el mercat torna a planar sobre el projecte. El director esportiu, Francesc Solana, sempre ha defensat que la porta per reforçar l’equip no està tancada. L’estrena de Kostadinov a Saragossa pot ser només el primer pas. L’endemà deixa una conclusió clara: les decisions ja han començat, i el marge per seguir per sota del nivell esperat s’escurça cada jornada. El missatge era clar. Joan Plaza seguia decidit a marcar línies i l’endemà del partit a Saragossa i la derrota, va acabar de donar sentit a decisions que no eren casuals. El MoraBanc havia tornat a competir durant molts minuts, però es va desfer quan el partit va exigir sang freda i continuïtat. El tècnic no ho va maquillar i va admetre que el Saragossa “havia merescut més la victòria” i que la diferència final, sobretot en l’últim quart, “havia estat molt dura”. “Aquí no hi ha debat: ha guanyat qui més ho ha volgut”, va resumir. Plaza va posar el focus en una manca de maduresa que es repeteix. “Vam encadenar pèrdues de pilota innecessàries, vam fallar tirs lliures molt còmodes i vam fer regals”, va explicar, especialment crític amb l’inici del tercer quart, quan el rival va obrir la ferida definitiva. “Quan veiem la muntanya molt alta, en lloc d’anar esgarrapant roca a roca, sembla que vulguem llençar el partit”, va apuntar, assumint que “potser és més responsabilitat meva que no pas dels jugadors”.