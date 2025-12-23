NATACIÓ
Doble rècord nacional de Biel Cuen a Sabadell
Biel Cuen va batre dos rècords d’Andorra absoluts a la Copa d’Espanya de clubs de Divisió d’Honor, celebrada el cap de setmana a Sabadell. A les files del Club Natació Sant Andreu, que va ser tercer a la general, el nedador del país va millorar les plusmarques nacionals dels 800 i dels 1.500 metres lliures. En la primera de les proves, Cuen va aturar el cronòmetre en 7’56”29, millorant els 8’03”53 que tenia Kevin Teixeira des de fa unes setmanes a l’Europeu. A més, el nedador va millorar també el rècord d’Andorra dels 1.500 amb una nova marca de 15’18”42, millorant els 15’19”02 que tenia també Teixeira.
D’altra banda, la piscina dels Serradells va acollir el Trofeu Nadal, que va tancar l’any de la natació al país amb prop de 130 nedadors.