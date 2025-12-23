FUTBOL
Calma i confiança a l’Andorra
Els tricolors afronten un Nadal tranquil després dels dos triomfs consecutius
L’FC Andorra anirà amb una tranquil·litat poc usual els últims anys a les festes nadalenques, després de la reacció de l’equip en els dos últims duels. El sis de sis davant de Valladolid i Deportivo, a més de la millora mostrada també a Gijón i davant de l’Almeria a casa, fa que les aigües baixin més calmades al club, que un cop confirmat Carles Manso i el seu equip de treball fins a final de temporada, tal com va explicar el Diari, està ara centrat en el mercat d’hivern, on ja té dos fitxatges tancats i n’espera incorporar, com a mínim, un parell més. Els dos triomfs seguits fan que l’equip pugui respirar i sobretot que torni a creure en si mateix, i és que les deu jornades seguides sense guanyar van ser un llast d’aquells que pesen de valent, com va admetre Manso, que explicava que “només nosaltres sabem les dificultats que hem passat i totes aquelles situacions que hem hagut de viure i que no són agradables”, a més d’agregar que aquestes dues victòries porten a “un moment de reconfort i reanimació per demostrar a tothom que l’FC Andorra segueix viu, és aquí i que no ens conformem amb això, sinó que volem seguir més endavant”.
I un dels que ho van passar especialment malament va ser Lautaro de León, decisiu davant del Deportivo de la Corunya amb el gol que va donar els tres punts, i que no s’estava mostrant gaire encertat de cara al gol. Especialment, contra l’Almeria, on va fallar diverses ocasions clares i va reconèixer que “aquell dia vaig marxar plorant d’aquí i destrossat, i avui marxo amb una altra cara, perquè al final tot arriba, has de treballar i ser constant”. De fet, Carles Manso va voler lloar també el davanter assenyalant que “és un fantàstic futbolista, és genial, positiu, i un líder dins del vestuari i només tenim paraules d’agraïment cap a ell”, a més d’afirmar que “s’ha estat una mica cruel amb ell”.
Els tricolors no tornaran a jugar fins al 4 de gener vinent, en una aturada que arriba potser en el pitjor moment vist el rendiment i la confiança de l’equip, però el tècnic, Carles Manso, té clar que “no ens fa patir gens, no hi ha cap dubte que els jugadors tornaran a venir amb la mateixa energia i ganes que estan demostrant”, a més de cloure que “a partir del dia 29 seguirem endavant perquè el futbol no t’espera i volem deixar l’FC Andorra on creiem que es mereix”. En la mateixa línia, Lautaro de León va afirmar que “crec que ens vindrà bé per soltar-nos una mica mentalment perquè al final han estat sis mesos durs amb canvi d’entrenador, perquè al final si marxa el tècnic és perquè nosaltres no estem rendint”. I a només unes hores per a l’arribada del Pare Noel, el davanter té clar què li demana, “seguir guanyant, si marco, genial, però guanyar, perquè amb l’ascens crec que ha estat un gran any per a nosaltres, i espero que ens puguem mantenir a la Segona Divisió, que és l’objectiu que tenim”.
Sorteig de la Copa
D’altra banda, l’equip coneixerà avui el seu rival als quarts de final de la Copa Catalunya en el sorteig que es farà a partir de les 13.00 hores. L’FC Andorra hi entra com a equip de Primera RFEF (es tenen en compte les categories de la temporada passada) i té cinc possibles rivals de menor categoria, el Camp Joliu de Primera Catalana; la Montañesa de Tercera RFEF; el Terrassa de Segona RFEF, i el Sabadell o l’Europa de Primera RFEF. L’eliminatòria serà a partit únic en data per determinar i els tricolors seran visitants.
EXTÈCNIC
L’extècnic de l’FC Andorra Ibai Gómez va admetre cert distanciament amb la plantilla que va acabar comportant la seva marxa de mutu acord amb el club. En una entrevista a Mundo Deportivo, el basc va afirmar que “hi havia un gran percentatge de jugadors que sí que s’aconseguien emocionar, però després jo notava que nosaltres érem els que teníem més emocions”. A més, va detallar que al seu últim duel, contra el Castelló, “mentre estava a la xerrada del descans, estava parlant i vaig encreuar una mirada amb un dels jugadors i aquí és quan vaig dir: ‘No li estic arribant, no l’estic convencent.’ I era un dels jugadors que tenien força influència”.
Malgrat com va acabar la situació, l’entrenador basc va mantenir que “creiem que va ser un encert total anar a Andorra”.
L'FC ANDORRA OFEREIX UN CARNET DE MIG CURS A PARTIR DE CINQUANTA EUROS
L’abonament de mitja temporada es podrà tramitar a través de la web del club o també de manera presencial. En aquest últim cas, però, no podrà fer-se fins al 7 de gener, quan reobri l’oficina de l’entitat situada a la Baixada del Molí.