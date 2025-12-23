FUTBOL
Andorra guanya un nou àrbitre internacional UEFA
Andreu Vilanova s’incorpora al tercer esglaó en l’àmbit europeu
Andorra comptarà a partir de la segona part d’aquesta temporada futbolística 2025-2026 amb un nou àrbitre internacional UEFA, Andreu Vilanova. Segons la llista de l’arbitratge de l’organisme europeu a la qual ha tingut accés el Diari, Vilanova s’’incorporarà a la llista de 293 col·legiats d’arreu d’Europa i entrarà a la categoria Second, el tercer esglaó de la UEFA. Amb aquest nomenament, la FAF tornarà a tenir dos àrbitres masculins internacionals, i Vilanova s’afegirà a Antoine Chiaramonti, que ho és des del 2023. A aquesta llista s’hi ha d’afegir Marta San Juan, l’única col·legiada principal femenina que té la categoria d’internacional, també en Second. A més, diversos àrbitres internacionals del país també són internacionals, entre els quals Ainhoa Fernández, que va ser seleccionada per estar a l’Eurocopa absoluta femenina de l’any passat, però que se la va acabar perdent després de patir una greu lesió al genoll.
Vilanova era internacional com a àrbitre assistent des del 2023
Abans de ser escollit enguany com a àrbitre internacional principal, Andreu Vilanova també havia estat nomenat l’any 2023 internacional com a àrbitre assistent.