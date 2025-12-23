FUTBOL

Andorra guanya un nou àrbitre internacional UEFA

Andreu Vilanova s’incorpora al tercer esglaó en l’àmbit europeu

Andreu Vilanova, en un duel d'aquest curs.

Andreu Vilanova, en un duel d’aquest curs.FAF

Andorra la Vella

Andorra comptarà a partir de la segona part d’aquesta temporada futbolística 2025-2026 amb un nou àrbitre internacional UEFA, Andreu Vilanova. Segons la llista de l’arbitratge de l’organisme europeu a la qual ha tingut accés el Diari, Vilanova s’’incorporarà a la llista de 293 col·legiats d’arreu d’Europa i entrarà a la categoria Second, el tercer esglaó de la UEFA. Amb aquest nomenament, la FAF tornarà a tenir dos àrbitres masculins internacionals, i Vilanova s’afegirà a Antoine Chiaramonti, que ho és des del 2023. A aquesta llista s’hi ha d’afegir Marta San Juan, l’única col·legiada principal femenina que té la categoria d’internacional, també en Second. A més, diversos àrbitres internacionals del país també són internacionals, entre els quals Ainhoa Fernández, que va ser seleccionada per estar a l’Eurocopa absoluta femenina de l’any passat, però que se la va acabar perdent després de patir una greu lesió al genoll.

Vilanova era internacional com a àrbitre assistent des del 2023

Abans de ser escollit enguany com a àrbitre internacional principal, Andreu Vilanova també havia estat nomenat l’any 2023 internacional com a àrbitre assistent.

