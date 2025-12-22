RUGBI
Triomf del VPC al duel directe per situar-se líder
Els tricolors s’imposen al fins ahir primer, el CAU València, al Nacional
El VPC Andorra va sumar una victòria de pes en el duel directe contra el CAU València (14-11) en un partit dur, igualat i de màxima exigència, i que va permetre que els tricolors assaltessin la primera posició de la Divisió d’Honor B espanyola. Els de Dani Raya van saber gestionar els moments complicats del partit, i no van tremolar en els instants clau per endur-se un triomf amb maduresa i caràcter davant del que era l’equip líder fins ahir.
Els tricolors van poder avançar-se gràcies a un assaig d’Adrià Casals, però els valencians van respondre amb una marca per enviar el duel al descans amb igualtat 5-5. A la represa, qui va prendre el protagonisme ofensiu va ser Mateo Macchi, que amb dos cops de càstig va tornar a situar els de Dani Raya al davant amb l’11-5. Els valencians van tornar a retallar amb una nova penalitat (11-8), però un nou xut a pals de Macchi va acabar donant el triomf al VPC, que va saber defensar bé als instants finals malgrat la insistència del CAU, i que no va deixar escapar la victòria del Nacional.
Els de Dani Raya reapareixeran el 10 de gener a l'hospitalet
Tricolors i valencians queden ara al capdavant de la taula amb vuit victòries i dues derrotes, però amb els de Dani Raya com a líders pels bonus. Els tricolors tornaran a jugar el 10 de gener a domicili contra l’Hospitalet en l’inici de la recta final de la primera fase de la lliga, en què li manquen cinc duels a la recerca del primer objectiu del curs: acabar entre els tres primers per disputar el grup d’ascens a Divisió d’Honor Elit.