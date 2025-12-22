RUGBI

Triomf del VPC al duel directe per situar-se líder

Els tricolors s’imposen al fins ahir primer, el CAU València, al Nacional

El VPC va imposar-se al CAU i és el nou líder.

Andorra la Vella

El VPC Andorra va sumar una victòria de pes en el duel directe contra el CAU València (14-11) en un partit dur, igualat i de màxima exigència, i que va permetre que els tricolors assaltessin la primera posició de la Divisió d’Honor B espanyola. Els de Dani Raya van saber gestionar els moments complicats del partit, i no van tremolar en els instants clau per endur-se un triomf amb maduresa i caràcter davant del que era l’equip líder fins ahir.

Els tricolors van poder avançar-se gràcies a un assaig d’Adrià Casals, però els valencians van respondre amb una marca per enviar el duel al descans amb igualtat 5-5. A la represa, qui va prendre el protagonisme ofensiu va ser Mateo Macchi, que amb dos cops de càstig va tornar a situar els de Dani Raya al davant amb l’11-5. Els valencians van tornar a retallar amb una nova penalitat (11-8), però un nou xut a pals de Macchi va acabar donant el triomf al VPC, que va saber defensar bé als instants finals malgrat la insistència del CAU, i que no va deixar escapar la victòria del Nacional.

Els de Dani Raya reapareixeran el 10 de gener a l'hospitalet

Tricolors i valencians queden ara al capdavant de la taula amb vuit victòries i dues derrotes, però amb els de Dani Raya com a líders pels bonus. Els tricolors tornaran a jugar el 10 de gener a domicili contra l’Hospitalet en l’inici de la recta final de la primera fase de la lliga, en què li manquen cinc duels a la recerca del primer objectiu del curs: acabar entre els tres primers per disputar el grup d’ascens a Divisió d’Honor Elit.

