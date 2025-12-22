AUTOMOBILISME
Solans, Membrado, Cordero i Conesa, líders de les GSeries
Les Andbank GSeries van encetar la temporada 2025-2026 al Circuit d’Andorra - Pas de la Casa amb Nil Solans, Gil Membrado, David Cordero i Juan Antonio Conesa com a primers líders de la competició. Nil Solans va ser el triomfador de la categoria reina després d’imposar-se tant a la qualificació com a la final A, Albert Llovera va imposar-se a la final B, posició que li va garantir el segon lloc a la general, i Sito Español és tercer després d’acabar segon a la Final A.
Les GSeries tornaraan el 10 de gener
Pel que fa a la resta de categories, Juan Antonio Conesa va ser el millor en side by side després de guanyar tant la qualificació com la final A, i segon a la general és Maxime Emery, vencedor a la final B. En Ral·li 3 el dominador va ser Gil Membrado, primer classificat després del triomf a la qualy i a la final A, mentre que en car-cross el vencedor va ser David Cordero, al davant d’Ares Lahoz.
Les Andbank GSeries s’aturen ara uns dies, i tornaran a escena el dissabte 10 de gener amb la segona jornada de competició.