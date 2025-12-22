ESQUÍ PARAALPÍ
Nou top 10 de Puig amb un novè lloc a Saint-Moritz
Roger Puig va tancar el primer bloc de la Copa del Món d’esquí paraalpí amb un nou top 10 després d’assolir la novena posició a l’eslàlom celebrat a l’estació suïssa de Saint-Moritz. L’esquiador, que va ser 13è a la primera mànega, va poder remuntar a la segona i va acabar entre els deu primers amb un temps d’1’43”21 a 9”52 del vencedor, Arthur Bauchet.
La Copa del Món s’atura ara fins a l’11 de gener, i Puig tanca aquesta primera part del calendari amb sensacions positives. Amb els punts aconseguits ahir, Roger Puig va situar-se sisè a la general absoluta amb 240 punts. A més, pel que fa a les classificacions individuals, el paraesquiador és cinquè en descens, setè en combinada, vuitè en supergegant, novè en eslàlom i 14è en gegant.
El circuit mundial tornarà de l’11 al 17 de gener amb dos descensos i dos supergegants a Saalbach, Àustria.