FUTBOL
L’UE Santa Coloma supera l’Atlètic i tanca l’any manant a la taula
L’UE Santa Coloma marxarà com a líder a l’aturada nadalenca de la Lliga Multisegur Assegurances després d’imposar-se 1-2 davant de l’Atlètic Escaldes. Fran Palma va avançar els colomencs, però Rodrigo Piloto va empatar a la represa, abans que Christian García certifiqués el triomf al 75. Segon a un punt, però amb un partit menys, hi ha l’Inter Escaldes, que va derrotar 2-0 l’Esperança amb les dianes de Mario Linares i Jaouad, mentre que el tercer lloc és per a l’FC Santa Coloma, que va imposar-se 2-0 al Rangers, que suma quatre derrotes seguides, amb els gols de Sascha Andreu i Yenerey Betancor. Per acabar, el Carroi va derrotar 3-1 l’Ordino. Otto, Jadrane i Nath van remuntar el gol inicial del conjunt ordinenc. La lliga s’atura i tornarà el 17 de gener.