L’Andorra, amb tres punts de marge sobre el descens

Els tricolors celebren el gol de Lautaro.

Andorra la Vella

Les dues victòries seguides de l’FC Andorra davant de Valladolid i Deportivo de la Corunya han donat aire al conjunt tricolor, que marxarà a les vacances de Nadal amb un sis de sis que li permetrà tenir tres punts de marge respecte a les posicions de descens. Amb els dos triomfs consecutius, els tricolors van fer un salt considerable a la classificació, on ara ocupen la 13a posició i superen Albacete, Osca, Cultural, Reial Societat B i Granada, i amb els mateixos punts que el 12è, el Valladolid.

Els tricolors gaudiran ara d’unes jornades de descans i tornaran als entrenaments entre el 28 i 29 de desembre per preparar el primer partit de l’any, que arribarà el dissabte 4 de gener a domicili amb el Ceuta en un duel complicat davant d’una de les revelacions de la lliga, i en un viatge dur. La setmana següent, els tricolors tancaran a casa la primera volta d’aquesta Segona Divisió en el duel que enfrontarà els de Carles Manso contra un rival directe com la Cultural.

