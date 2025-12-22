BÀSQUET
Col·lapse tricolor a l'ocàs
El MoraBanc deixa escapar el partit a Saragossa després d’un bon primer temps i s’ensorra al tram final
El MoraBanc es va desconfigurar just quan el partit li va exigir sang freda. Va estar en disposició de competir al Príncipe Felipe, però es va esvair en el darrer tram, quan Robinson, Bell-Haynes i Yusta van actuar com a terminals d’un Casademont Saragossa més lúcid en el desenllaç. El conjunt de Joan Plaza va encaixar la setena derrota del curs (107-89) després d’una segona part irregular i d’un col·lapse final que va convertir una opció real en una bandera blanca prematura. La jugada que ho va explicar tot va arribar a 2’56” del final: Kuric va trobar un hipotètic 3+1 que podia haver comprimit el partit fins al 89-86, però va errar el tir lliure i, en tot just cinquanta segons, el Saragossa va passar del respir al cop definitiu amb un 95-85 que ja va resultar inabastable. A partir d’aquí, el duel es va trencar sense remei amb un parcial terminal de 18-4.
El partit va tenir moltes arestes des de l’inici. El Saragossa va sortir amb el dictat de Yusta, desbocat d’entrada –vuit punts i tres rebots en quatre minuts–, i va sorprendre un MoraBanc encara fred (11-3). Els tricolors, però, van anar recuperant color amb l’encert exterior –cinc triples–, els bingos d’Evans i Kuric, i un augment de revolucions que els va permetre capgirar el guió i arribar amb avantatge a la primera aturada (18-21). Amb Kuric en combustió –13 punts al descans– i superioritat en el joc exterior, el MoraBanc va ampliar el coixí fins al +8 (21-29). Els problemes al rebot i algunes possessions desaprofitades van reactivar el Saragossa, que va tornar a cridar Yusta per liderar l’intercanvi de cops (34-32). Els de Plaza van respondre de nou des dels 6,75, aprofitant que Koumadje es carregava de faltes i alliberava la pintura. Un parcial de 4-12 (38-44) va obligar Jesús Ramírez a aturar el partit. Okoye, amb 10 punts al segon quart i accions de mèrit, va deixar un marcador tan esperançador com exuberant ofensivament: 45-51 al descans. La represa va regenerar el Saragossa. Un 10-2 de sortida, més intens i decidit, li va retornar el govern del partit amb Yusta com a fil conductor (59-55). El MoraBanc ja no va trobar tirs còmodes, va ser menys fluid i va entrar en una alternança de ràfegues que va portar el duel a la mànega definitiva amb tot obert (72-69). Però en un escenari de faltes, interrupcions i nervis a l’aparador, l’equip aragonès s’hi va adaptar millor. Va obrir una esquerda fins al +10 (84-74) i la va saber eixamplar sense mirar enrere. Kuric (21 punts), Evans (17) i Okoye (15) van ser els sostenidors del MoraBanc tot just abans de descavalcar.