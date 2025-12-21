ESQUÍ ALPÍ
Verdú acaba 19è a Alta Badia
Després de marcar la mateixa posició a la primera mànega, no ha pogut remuntar a la segona baixada
Joan Verdú ha finalitzat en 19a posició a la Copa del Món de gegant celebrada a l'estació italiana d'Alta Badia. Després de no acabar les dues darreres curses, l'esquiador ha pogut entrar als punts de nou i mantenir posicions a la classificació general. Verdú havia estat 19è a la primera mànega amb unes condicions de pista complicades, i on alguna errada l'ha deixat allunyat dels millors (ha acabat a 2"03 del millor temps).
A la segona baixada, l'esquaidor ha arrencat bé (sortia el 12è) millorant els registres dels rivals i situant-se primer provisional, però una errada al tercer parcial ha estat a punt de fer-lo anar per terra, i ha entrat cinquè. Un cop han acabat tots els competidors, Verdú ha finalitzat 19è amb un temps de 2'36"56 que l'han deixat a 1"54 del vencedor de la prova, el brasiler Lucas Pinheiro Braathen.
Amb la 19a posició, Verdú ha sumat 12 punts a la general, on segueix en 23è lloc amb 17 punts de marge sobre la 26a posició, la primera que queda fora de les finals de la Copa del Món.