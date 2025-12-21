FUTBOL SALA
Una selecció de dues cares torna a perdre amb Alemanya
La selecció andorrana va tancar el segon amistós contra Alemanya amb una nova derrota, aquesta vegada per 0 a 6, al pavelló dels Serradells. Els homes de Talín Puyaltó van competir amb ordre i intensitat durant la primera part, però dues errades puntuals van facilitar que els alemanys s’avancessin en el marcador. Andorra va disposar d’algunes opcions per retallar distàncies, però no les va saber aprofitar. A la segona meitat, el ritme i el nivell competitiu van baixar, un fet que Alemanya, molt superior, va saber castigar per arrodonir el resultat. El doble compromís va servir també per veure nous debuts, amb Claudi Bové divendres i Paco Domínguez en aquest segon duel.