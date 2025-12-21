BÀSQUET
Saragossa, una aturada amb pes
El MoraBanc visita el Príncipe Felipe per donar continuïtat al triomf contra Granada
El pavelló Príncipe Felipe espera el MoraBanc en una d’aquelles jornades que ajuden a mesurar el pols real d’un equip. Penúltim partit abans d’abaixar el teló de l’any natural, escenari amb memòria –aquí va debutar Joan Plaza a la banqueta tricolor– i context propici per comprovar fins a quin punt la victòria davant el Coviran Granada ha estat un punt d’inflexió. L’equip tricolor arriba amb la intenció d’allargar la inèrcia i de sumar una cinquena victòria que canviaria el to d’un tram de temporada que no permet gaires distraccions.
“Saragossa és un equip molt complet, ràpid i amb gran capacitat per castigar en transició”
El Casademont Saragossa espera amb una victòria menys que els tricolors (3-6) i instal·lat a la 15a posició, però la classificació explica només una part del relat. L’equip de Jesús Ramírez no ha perdut ritme malgrat l’ajornament del seu darrer partit de lliga gràcies a la Eurocup, competició que també deixa petjada física i mental. La derrota contundent a Turquia contra el Petkim Spor (98-75) afegeix un punt de tensió a un grup construït per reaccionar. El fil conductor de l’equip aragonès passa per Santi Yusta, primer en valoració de tota l’ACB, envoltat de talent contrastat: Bell-Haynes, Devin Robinson, Dubljevic i la presència imponent de Khalifa Koumadje (2,24 m), una peça que modifica qualsevol lectura del rebot i de la pintura. Plaza ho va resumir amb claredat: “És un equip molt complet, molt ràpid, amb una gran capacitat per castigar en transició i amb molts recursos”. I va afegir una advertència habitual en equips amb urgències: “Quan un equip ve d’un cop dur, acostuma a reaccionar amb més intensitat i orgull, sobretot a casa”. El tècnic tricolor va apuntar que “afrontem el partit amb el desig de competir al millor nivell possible. No canviem els arguments del nostre joc segons el rival”. El MoraBanc arriba amb la novetat de Kostas Kostadinov, que podria disposar dels primers minuts com a tricolor, en una pista exigent, i Joan Plaza no va amagar la dificultat del repte ni va voler buscar dreceres: “És molt difícil parlar de rivals assequibles a l’ACB. Saragossa és un pavelló històric i és un equip que fa moltes coses bé”, va sentenciar.
“Volem competir al millor nivell possible i no canviem els arguments del joc segons el rival”