ESQUÍ PARALPÍ
Roger Puig consolida el top 15 al gegant de Saint-Moritz
Roger Puig va finalitzar en el 15è lloc a la prova de gegant de la Copa del Món disputada ahir a Saint-Moritz i va confirmar així la seva progressió en aquesta disciplina. L’andorrà va signar una primera mànega sòlida, amb el 16è temps, i a la segona va saber reaccionar per guanyar una posició. El resultat li permet complir l’objectiu marcat, que era entrar al top 15, una fita que ha aconseguit en les dues proves disputades a Suïssa. Amb aquesta cursa, Puig suma 16 punts més a la classificació general i al rànquing de la modalitat de gegant. La competició es tanca avui amb l’eslàlom abans del retorn del circuit a Saalbach, l’11 de gener.