MOTOR SOBRE GEL
Nil Solans, Gil Membrado, David Cordero i Juan Antonio Conesa lideren les Andbank GSeries
El Circuit Andorra – Pas de la Casa obre la nova temporada amb un alt nivell de participació en totes les categories
Les Andbank GSeries 2025-2026 han arrencat aquest cap de setmana amb un primer meeting marcat pel retorn de grans noms, la incorporació de nous pilots i l’estrena de vehicles de nova generació al Circuit Andorra – Pas de la Casa. El certamen de curses sobre gel ha viscut un inici de temporada intens i competitiu, amb quatre pilots situant-se com a primers líders de les seves respectives categories.
A la categoria reina, Nil Solans ha protagonitzat un retorn triomfal al traçat andorrà. El bicampió de les GSeries, campió del Júnior WRC i del WRC3 el 2017, s’ha adaptat amb rapidesa a les evolucions del Giand 4x4 desenvolupat per PCR Sport, dominant tant la qualificació com la Final A. El pilot de Matadepera encapçala així la classificació general, acompanyat al podi per dos pilots andorrans: Albert Llovera, guanyador de la Final B, i el campió en títol, Sito Español.
Una de les principals novetats del certamen ha estat l’estrena de la categoria Rally3, que ha debutat amb una gran acceptació. Gil Membrado s’ha imposat en la primera cita d’aquesta nova classe de vehicles de tracció total. El pilot d’Olost, campió del CERT aquesta temporada, ha aconseguit la seva primera victòria amb el Ford Fiesta Rally3, superant Jesús Jiménez, segon classificat, i Daniel Alonso, tercer, tots dos també competint per primera vegada al Circuit Andorra – Pas de la Casa.
En la categoria Kartcross, que enguany passa a ser open, Ares Lahoz i David Cordero han estat els principals protagonistes. Cordero s’ha imposat a la Final A, mentre que Lahoz ha guanyat la Final B, completant un doblet d’equip. El podi de la primera cita l’ha tancat Mikel Azcona, campió del WTCR 2022, que debutava sobre gel amb sensacions positives.
Els Side by Side, de nou majoritaris en participació, han ofert una elevada competitivitat al llarg de la jornada de dissabte. Juan Antonio Conesa, vencedor de la Final A, s’ha situat com a primer líder de la categoria, seguit de Maxime Emery, guanyador de la Final B. Dani Solà ha finalitzat quart en el seu debut, mentre que Eduardo García ha completat les posicions d’honor del meeting inaugural.