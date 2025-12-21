TELEMARC
Lucas Pagès signa la 16a plaça a l’esprint de Pinzolo
Lucas Pagès va finalitzar a la 16a posició al segon esprint de la Copa del Món de telemarc, disputat a Pinzolo. L’andorrà, que havia estat 15è a la primera cita, no es va trobar còmode en una cursa marcada per una primera mànega molt tècnica, amb una relliscada inclosa, i una segona de més ràpida però sense bones sensacions. “No vaig aconseguir trobar el ritme”, va admetre Pagès. La propera cita serà a Carezza, també a Itàlia, els dies 14 i 15 de gener.