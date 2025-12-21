FUTBOL
Lautaro trenca el nus
Un gol del davanter gallec segella el segon triomf consecutiu i dona aire a un FC Andorra que es consolida
Lautaro va tornar a ser Lautaro quan més ho necessitava ell i quan més ho reclamava l’FC Andorra. El davanter, que feia setmanes que convivia amb la sensació de caminar pel desert, va embocar una pilota just on tocava per decidir un partit dens, exigent i carregat de significat. El seu quart gol del curs va segellar el triomf, d’alt valor simbòlic i classificatori, davant el Deportivo de la Corunya (1-0), el segon consecutiu dels tricolors, i va permetre a l’equip agafar una mica més d’aire abans de l’aturada nadalenca. A Encamp, el futbol i la pilota van tornar a somriure.
l’equip tricolor arriba a l’aturada amb 24 punts i en el seu punt més madur
Fins a arribar a aquell punt, no havia estat un camí planer per a Lautaro. A la primera part li van negar un gol de cap per una suposada falta prèvia que va encendre els ànims a la graderia i també a la llotja. Gerard Piqué, visiblement indignat, va verbalitzar el sentiment compartit al descans i ho va deixar escrit l’àrbitre Eder Mallo a l’acta: “Que fàcil és xiular els petits!”. L’Andorra, però, va perseverar. L’staff interí va repetir la posada en escena que havia funcionat a Valladolid, amb Sergio Molina incrustat al centre de la defensa, Efe marcant el compàs i Villahermosa i Álvaro Martín aportant criteri. Davant, un Deportivo ple de talent –Yeremay, Soriano, Luismi Cruz i l’olfacte de Zakaria– que arribava com el millor visitant de la categoria, reforçat per tres victòries seguides lluny de Riazor i amb uns 300 fidels a la grada. Després d’un primer avís tricolor, amb una centrada de Jastin que Nieto no va arribar a pentinar per un sospir, el Dépor va assumir el comandament. Va tenir la pilota i les ocasions. Yaakobishvili va haver d’intervenir amb dues aturades de mèrit i va respirar alleujat quan Zakaria va enviar fora, amb tot a favor, un rebuig després d’una vaselina deliciosa de Luismi Cruz que havia escopit el travesser. L’Andorra va resistir, es va ajustar i va créixer. Va començar a trobar-se amb la pilota, va fer treballar Germán Parreño i abans del descans, Jastin i Nieto també van tastar sort sense premi. A la represa, el partit va canviar de temperatura. Amb menys presses i més control, l’Andorra va assumir el comandament, va ser agressiu amb la pilota i va acabar inclinant el camp per descompondre el Dépor i desesperar el seu tècnic, Antonio Hidalgo, massa capficat en aspectes externs a la gespa. Lautaro va perdonar primer per excés de generositat, però no va fallar quan tocava. Al minut 78, una acció coral amb Carrique, Minsu i Álvaro Martín va trobar el davanter tricolor, que va definir amb precisió davant Germán. Un gol esperat, alliberador i decisiu. I una victòria que confirma que, de vegades, insistir també és una forma de resistir.
Destacats
GOLEJADOR
Després de deixar-s’hi sempre fins al darrer alè, el davanter mereixia celebrar un gol.
Álvaro Martín
ASSENTAT
El seu protagonisme a l’equip segueix creixent i la seva aportació sembla del tot inqüestionable.
Yaakobishvili
SEGUR
Va tenir feina, sobretot a la primera part, i la va tornar a resoldre amb una solvència insultant per tenir 19 anys.