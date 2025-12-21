ESQUÍ ALPÍ
Joan Verdú, amb molta confiança per rescabalar-se a Alta Badia
Cande Moreno va finalitzar en la 42a plaça a la Copa del Món de descens a Val-d’Isère
Joan Verdú afronta avui una nova oportunitat per sumar punts a la Copa del Món de gegant amb la cita clàssica d’Alta Badia. Després del pas per Sölden, Copper Mountain, Beaver Creek i Val-d’Isère, l’andorrà arriba a la pista italiana amb la voluntat de tornar a entrar al top 30 i de refer-se de les dues darreres curses, en què no va poder completar la segona mànega. La preparació prèvia ha estat intensa, amb tres dies d’entrenaments a Pfelders per continuar ajustant material i sensacions abans d’una cursa que coneix bé. “És una pista complicada, amb ombra i gel, però són condicions que em poden anar bé. Em noto fort i amb confiança; l’objectiu és esquiar fort i net”, va explicar Verdú. Amb 37 punts al sac –12è a Sölden i 16è a Copper–, la cita d’Alta Badia (10.00 i 13.30 h) es presenta com un escenari idoni per recuperar regularitat. Mentrestant, Cande Moreno va quedar ahir a prop dels punts a la Copa del Món de descens de Val-d’Isère. L’andorrana va acabar 42a, a només 0”42 segons del top 30, després d’una baixada en què va fregar les posicions de punts fins al quart sector. Sortint amb el dorsal 46, Moreno va mostrar velocitat i solidesa en bona part del traçat, però va perdre temps en el tram final. El resultat, tot i quedar fora dels punts, reforça la progressió abans del supergegant d’avui, en què l’andorrana buscarà fer un pas endavant en la disciplina. Finalment, en Copa d’Europa, Íria Medina va ser 63a amb el dorsal 91 a Ahrntal i Bartumeu Gabriel va acabar 36è amb el dorsal 66 a Val di Fassa.
