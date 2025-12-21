BÀSQUET
Un irregular MoraBanc Andorra cau a Saragossa (107-89)
L'equip tricolor, víctima d'una mala segona part, suma la setena derrota del curs
El MoraBanc Andorra ha encaixat al Pavelló Príncipe Felipe la setena derrota del curs davant el Casademont Saragossa, en un partit amb moltes arestes, i que el conjunt de Joan Plaza ha deixar escapar en una irregular segona part (107-89). Ha donat la sensació que el MoraBanc no sabut aprofitar el context que se'l presentava amb hipotètic 3+1 de Kuric a falta de 2'56", fallar el tir lliure i del possible 89-86 s'ha passat en només 50 segons a un 95-85 a falta de dos minuts que ja ha resultat inabastable per l'equip tricolor i que ha donat pas a la bandera blanca i un parcial terminal en contra de 18 a 4. Kuric (21 punts), Evans (17) i Okoye (15) han estat els sostenidors d'un MoraBanc que s'ha acabat fonent en el tram final.
La sortida del partit del Saragossa, amb el dictat de Yusta -vuit punts i tres rebots en quatre minuts- han sorprès un MoraBanc al què li ha costat uns instants asserenar-se (11-3). Poc a poc, però, els tricolors han anat recuperant el color amb l'encert des de fora -cinc triples-, amb els bingos d'Evans i Kuric, i un augment de les revolucions que l'han permès posar-se per davant per primer cop i arribar amb avantatge a la primera aturada (18-21). L'equip aragonès semblava acusar el darrer parcial del MoraBanc i el grup de Joan Plaza seguia afilat davant del cèrcol, sobretot amb l'aportació d'un Kuric en combustió -13 punts al descans- i la superioritat en el joc exterior que ha augmentat el coixí als +8 (21-29) a les primeres alenades del segon quart. Però, davant els problemes per controlar el rebot, i en desaprofitar alguns atacs, el Saragossa ha tornat a cridar Yusta i el MVP de la temporada ha liderat l'intercanvi de cops que els ha permès capgirar la situació (34-32). Un context que els tricolors han corregit, novament, per la inspiració des dels 6.75 i aprofitant que el gegant Koumadje es carregava de faltes, alliberava la pintura i permetia respira una mica a Pustovyi. Parcial de 4 a 12 (38-44) que ha aturat el tècnic català de l'equip aragonès, Jesús Ramírez, amb un temps mort per no descavalcar del partit i refredar la inèrcia tricolor, a les espatlles de Robinson. Okoye, amb 10 punts en el segon parcial i accions de mèrit, ha deixat el partit amb un esperançador i espectacular, ofensivament parlant -10 triples-, 45 a 51 al pas pels vestidors.
Però la represa ha regenerat al Saragossa, que amb un parcial de 10 a 2 de sortida, més intens, ha recuperat el govern i, novament, amb Yusta liderant. El MoraBanc ja no trobava tirs còmodes, estava menys fi i menys fluïd i l'equip aragonès ha recuperat terreny perdut (59-55) aprofitant que els de Plaza havien rebaixat la seva versió. El partit tornava a entrar en una alternància de ràfegues dels dos equips, amb Robinson enfocat, fins arribar a la mànega definitòria amb tot obert i per decidir (72-69) i l'obligació pel MoraBanc de recuperar la millor cara i ja nedar a contracorrent. En un escenari de màxima igualtat, algunes decisions de la tripleta arbitral incomprensibles, els nervis a l'aparador, i de faltes i interrupcions per avorrir, semblava adaptar-se millor el Saragossa que ha recollit una distància de +10 (84-74) a falta de 6'22" i ha sabut cordar el duel, després de la inflexió que el MoraBanc ha llençat per l'aigüera, amb Bell-Haynes, Robinson i Yusta com a botxins.
La propera jornada, la 12a, el MoraBanc visitarà el Roig Arena per enfrontar-se al València Basket el dia 28.
FITXA TÈCNICA
CASADEMONT SARAGOSSA, 107: Robinson (23), Bell-Haynes (23), Yusta (22), Miguel González (8), Koumadje (3) -cinc inicial- Spissu (3), Fernández (3), Dubjlevic (9), Rodríguez (7), DJ Stephens (5), Traoré (1).
MORABANC ANDORRA, 89: Evans (17), Best (0), Okoye (15), Pons (9), Pustovyi (10) -cinc inicial- Udeze (4), Rafa Luz (11), Kostadinov (2), Kuric (21).
PARCIALS: 18-21 (10’); 45-51 (20’); 72-69 (30’), 107-89 (40’)
ÀRBITRES: Luis Miguel Castillo, Alberto Baena i Cristóbal Sánchez.
ELIMINATS: Udeze -MoraBanc-.
PISTA: Pavelló Príncipe Felipe, amb 6.118 espectadors.