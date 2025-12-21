ESQUÍ ALPÍ
Cande Moreno frega els punts a Val d'Isère
L'esquiadora ha finalitzat en 32è lloc al supergegant a l'estació francesa
Cande Moreno s'ha quedat a tocar dels punts a la Copa del Món de supergegant de Val d'Isère després de finalitzar en 32è lloc. L'esquiadora arrencava amb el dorsal 33 de 53 competidores, i ha creuat la línia de meta la 30a, però un cop completades totes les baixades, ha quedat fora del Top-30. Moreno ha fet un temps d'1'22"46 que l'ha deixat a 2"22 de la vencedora, la italiana Sofia Goggia, i a 0"28 de sumar els punts en un tall que ha marcat l'austriaca Christina Ager.
Moreno tanca el 2025 de Copa del Món, i el circuit mundial de velocitat tornarà del 8 a l'11 de gener a Zauchensee (Àustria) amb un descens i un supergegant.