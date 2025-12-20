FUTBOL SALA
La selecció cau contra una Alemanya amb més ofici
La selecció andorrana va obrir la sèrie d’amistosos al pavelló dels Serradells amb una derrota per 0 a 3 davant Alemanya, que va demostrar el seu potencial malgrat el bon to dels tricolors. El conjunt visitant es va avançar al minut 8 amb un gol de Herterich, consolidant el seu domini sobre la pista davant una Andorra molt seriosa en tasques defensives. Andorra va fer un pas endavant, arran d’un temps mort demanat per Talín Puyaltó, i va fregar l’empat amb escaramusses de Roc Torres i, sobretot, d’un notable Adri Blat, referent de la selecció. Amb el 0 a 1 es va arribar al descans i, a la represa, Alemanya va acabar sentenciant el duel amb tres gols més.
D’altra banda, Andorra quedarà enquadrada amb Dinamarca, Malta i Escòcia a la ronda preliminar del Premundial, a l’abril del 2026.